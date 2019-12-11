شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري في مواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وجاءت القائمة كالتالى:
حراسة المرمي: عماد السيد، محمود الزنفلي.
خط الدفاع: اسامة العزب، محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، ويلسون اكاكبو، السيد سالم، صبرى رحيل.
خط الوسط: نور السيد، احمد نبيل “مانجا”، خالد الغندور، احمد حجي، احمد راشد، احمد رفعت، رزاق سيسيه. إيمانويل أوكوى.
خط الهجوم: إيمانويل بناهيني، خالد قمر، محمد ناجي جدو
ويدخل فريق الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثانى بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة بينما ياتى فريق طنطا بالمركز السابع برصيد 7 نقاط .
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