شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندري في مواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمي: عماد السيد، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: اسامة العزب، محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، ويلسون اكاكبو، السيد سالم، صبرى رحيل.

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خط الوسط: نور السيد، احمد نبيل “مانجا”، خالد الغندور، احمد حجي، احمد راشد، احمد رفعت، رزاق سيسيه. إيمانويل أوكوى.

خط الهجوم: إيمانويل بناهيني، خالد قمر، محمد ناجي جدو

ويدخل فريق الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الثانى بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة بينما ياتى فريق طنطا بالمركز السابع برصيد 7 نقاط .