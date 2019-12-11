شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وادي دجلة.. رقم قياسي تاريخي للشياطين الحمر في مسابقة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق النادي الأهلي انتصارا كبيرا على مضيفه فريق وادي دجلة بثلاثية نظيفة في اللقاء المؤجل على الأسبوع السابع في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام الدولي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فريق الاتحاد السكندري.

وحقق الشياطين الحمر رقم قياسي جديد بعدما تم تسجيل 17 هدف في 5 مباريات وهذا هو أفضل رقم هجومي للفريق الأحمر منذ نسخة الموسم الأول عام 1948-1949 عندما سجل الأهلي 17 هدفا واستقبلت شباكة 3 أهداف مع تحقيق 5 انتصارات، للتفوق كتيبة المدرب فايلر ب 5 انتصارات وتسجيل 17 هدف واستقبال هدف واحد ليحقق الأهلي أفضل بداية بتاريخة في مسابقة الدوري الممتاز.

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ويعد موسم 2017-2018 هو الأفضل رقميا للنادي الأهلي بعدما جمع أعلى رصيد من النقاط في تاريخ المسابقة 88 نقطة وسجل 75 ÷دف وهو أعلى معدل تهديفي لأي فريق في مسابقة الدوري عبر التاريخ، وتحقيق 28 فوز.