شكرا لقرائتكم الأهلي ضد وادى دجلة .. الأحمر يحقق أكبر انتصارا في تاريخ المواجهات بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 28 يناير 2019، فى إطار مباريات الجولة العشرين من المسابقة المحلية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلها عمرو السولية فى الدقيقة 17، وعلى معلول فى الدقيقة 65، بينما أحرز هدف دجلة محمد هلال بالدقيقة 86 من ركلة جزاء.
والتقى الأهلى مع وادى دجلة فى 15 لقاء ، فاز المارد الأحمر فى 11 مواجهات وفاز دجلة فى لقاء وحيد، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.
سجل الأهلى 16 هدفا فى شباك وادى دجلة، فيما سجل الفريق الدجلاوى ستة أهداف فى الشباك الحمراء.
أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد .
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