موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الأهلي اليوم| بث مباشر الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي اون سبورت hd

يحل فريق النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة وادي دجلة في مباراة قوية تجمع بينهم مساء اليوم في " استاد السلام ( استاد الاهلي ) ، بالقاهرة ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

مشاهدة مباراة وادي دجلة و الأهلي بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020

يدخل الأهلي المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل المركز الثامن عشر والاخير برصيد ثلاث نقاط.

مشاهدة مباراة وادي دجلة و الأهلي بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020

خاض النادي الاهلي حتي الان اربع مواجهات وفاز في جميعهم امام سموحة و الانتاج الحربي و أسوان و الجونة حتي وصل للنقطة الثانية عشر ، بينما لعب وادي دجلة ست لقاءت تعادل في ثلاثة امام حرس الحدود و الاتحاد السكندري و مصر المقاصة ، وخسر في ثلاث مواجهات امام طنطا و الاسماعيلي و نادي مصر .

مشاهدة مباراة وادي دجلة و الأهلي بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020

ويسعي الاهلي في تحقيق الفوز علي نظيره ومواصلة انتصاراته في بطولة الدوري ويسعي لخطف ثلاث نقاط والرجوع لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري ، بينما يسعي دجلة في خطف ثلاث نقاط غالية لتحسين مركزه في ترتيب الدوري و الهروب من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الدافئة .

مشاهدة مباراة وادي دجلة و الأهلي بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020

طالب اللاعب حسام عاشور نجم النادي الاهلي فرصة للعب في مباراة اليوم من المدير الفني للفريق رينيه فايلر بعد ابتعاد اللاعب عن حسابات فايلر خلال الفترة الاخيرة ، بينما طالب السويسري لقائد الفريق عاشور بالاجتهاد في التدريبات والتركيز للحصول علي فرصة .

مشاهدة مباراة وادي دجلة و الأهلي بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020

وشهدت قائمة الاحمر غياب كل من صالح جمعة وسعد سمير وعمار حمدي وصلاح محسن و محمود متولي ، بالأَضافة الي حارس المرمي علي لطفي وجاء بديلاً له لشاب الصاعد مصطفي شوبير .

مشاهدة مباراة وادي دجلة و الأهلي بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020

وجاءت القائمة كالتالي :- شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، مصطفي شوبير ، ياسر أبراهيم ، لرامي ربيعة ، رمضان صبحي ، إيمن اشرف ، وليد سليمان ، وليد ازارو ، ياسر ابراهيم ، حسين الشحات ، عمرو السولية ، اليو ديانج ، مروان محسن ، احمد الشيخ ، محمد مجدي افشة ، احمد فتحي ، محمود وحيد ، حسام عاشور ، محمد هاني ، جونيور أجاي .

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بينما جاءت قائمة وادي دجلة كالتالي :-

في حراسة المرمي : خالد وليد ، محمد عب المنصف

في الدفاع : محمود مرعي ، خالد رضا ، بسام وليد ، اسحاقو يعقوب ، أحمد رمضان بيكهام ، عمرو صلاح

وفي خط الوسط : عبدالله محمود ، رجب عمران ‘ احمد سعيد ، عبدالرحمن بودي ، محمد عبد العاطي ، محمد هلال ، محمد رضا ، ابراهيم عايش ، رفيق كابو

في الهجوم : احمد حسن ، مروان حمدي ، عبد الكبير الوادي

وادي دحلة ضد الاهلي

في اخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح النادي الاهلي في التغلب علي نظيره وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 1 -2 واحرز الاهداف اللاعب "عمرو السولية " في الدقيقة 17 ، بينما احرز الهدف الثاني اللاعب " علي معلول " في الدقيقة 65 ، بينما احرز الهدف لصالح دجلة اللاعب "محمد هلال " عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 86 من عمر وزمن المباراة ، وذلك في يوم 28 من شهر يناير في هذا العام الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي .