شكرا لقرائتكم السلحدار: الروح القتالية للاعبي الإسماعيلي سر الفوز على المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد “أدهم السلحدار” مدرب الإسماعيلى بأداء اللاعبين ، بعد الانتصار على مصر المقاصة بثنائية دون رد لحساب منافسات الأسبوع الـــ7 بمسابقة الدورى المحلى.

واستعاد الفريق مسيرة الانتصار محليا على حساب الفريق الفيومى ليصعد للمركز الــ5 بجدول الترتيب بالتساوى مع الزمالك والحرس.

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وأضاف :”السبب الأول وراء الانتصار يعود للروح القتالية للاعبين فى الملعب واصرارهم على تحقيق نتيجة إيجابية تسهم فى الخروج من نفق النتائج السلبية”.

وواصل السلحدار :”السبب الثانى فى الفوز هو العدل الذى نتبعه مع جميع اللاعبين ،الأفضل فى المران والقادر على تنفيذ افكار الجهاز الفنى وهو من يضمن مقعد له بالتشكيل الأساسى”.

وأتم مدرب الدراويش :”جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ولديهم الأفضل بالتأكيد ،محمود البدرى لاعب مميز وكل مايحتاجه هو مزيد من الاحتكاك لتثبيت أقدامه ضمن صفوف الفريق”.