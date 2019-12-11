شكرا لقرائتكم السد القطري يتأهل لمقابلة مونتيري المكسيكي في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل السد القطري إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية ، التي افتتحت فعالياتها يوم الأربعاء في قطر ، بفوزه الثمين 3 - 1 على هينغين (من كاليدونيا الجديدة) بطل اتحاد أوقيانوسية في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وعانى فريق السد كثيرا في مواجهة هينغين خاصة في الشوط الثاني وبداية الشوط الإضافي الأول. ولكن السد حسم المباراة لصالحه بعد التمديد لوقت إضافي ليلتقي مونتيري المكسيكي في الدور الثاني بالبطولة.

وأنهى السد الشوط الأول متقدما بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 26 ،فيما أهدر الفريق أكثر من فرصة ثمينة أمام مرمى هينغين. وفي الشوط الثاني ، سجل إيمي روين هدف التعادل لهينجين في الدقيقة 46 ،وقدم الفريقان أداء متكافئا إلى حد كبير في هذا الشوط لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 علما بأن الحكم ألغى هدفا للسد في كل من شوطي المباراة. وفي الوقت الإضافي الأول ، سجل عبد الكريم حسن الهدف الثاني للسد في الدقيقة 100 .

وفي الشوط الإضافي الثاني ، سجل بدرو ميغيل الهدف الثالث للسد في الدقيقة 114 ليتأهل السد إلى الدور الثاني والذي يلتقي فيه مونتيري المكسيكي على بطاقة التأهل لمواجهة ليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي للبطولة.