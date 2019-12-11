شكرا لقرائتكم الهلال يصل إلى قطر استعداداً لمونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت بعثة نادي الهلال يوم الأربعاء، إلى قطر استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ومواجهة الترجي يوم السبت في أولى مبارياته بالبطولة.

وترأس فهد بن نافل رئيس نادي الهلال بعثة الفريق الأزرق، التي تستعد لمواجهة فريق الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في دور ربع نهائي مونديال الأندية.

وشهدت قائمة الهلال انضمام نواف العابد بديلاً عن سلمان الفرج، الذي استبعد بداعي إصابة لحقت به إثر مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي.

وتأهل الهلال السعودي إلى بطولة كأس العالم للأندية عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا الشهر الماضي، بعد تجاوزه فريق أوراوا الياباني.