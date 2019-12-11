شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الاربعاء 11 / 12 / 2019 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 11 / 12 / 2019 ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى حيث واجه الاهلى نظيرة وادى دجلة و أستضاف حرس الحدود فريق إف سى مصر و التقى الاسماعيلى و مصر المقاصة . "نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة إستعاد فريق الاهلي قمة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام . نجح فريق الإسماعيلي فى تحقيق فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020. Advertisements تعادل حرس الحدود مع نظيره نادى مصر سلبياً، فى المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اهداف مباريات اليوم الاربعاء 11 / 12 / 2019 بالدورى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.