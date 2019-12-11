شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : نراعى صالح جمعة.. واقتربنا من حسم صفقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ، عن اقتراب مجلس إدارة النادي بتدعيم الفريق بعناصر جديدة في يناير المقبل.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية ، أن النادي يتحرك نحو صفقتين ، مشيراً إلي أن النادي سيعلن بشكل رسمي بمجرد الانتهاء من الصفقات رسمياً.

وعن مباراة وادي دجلة ، علق مدير الكرة "دجلة فريق منظم ويلعب بطريقة مميزة مهما كان المنافس ولكن الفريق نجح في حسم المباراة في الشوط الثاني"

Advertisements

أما عن رحيل صالح جمعة قال عبد الحفيظ ، نراعي مصلحة اللاعب ولا نفكر في مصلحة النادي فقط خاصة أن عقد صالح يتبقي فيه 3 سنوات ونصف ، مشيراً إلي أنه من غير اللائق لقيمة صالح جمعة أن يستغني عنه النادي ، مؤكداً أن هناك جلسات ومشاورات وما يفيد اللاعب سنفعله .