شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاربعاء 11 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاربعاء 11 / 12 / 2019 ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى حيث واجه الاهلى نظيرة وادى دجلة و أستضاف حرس الحدود فريق إف سى مصر و التقى الاسماعيلى و مصر المقاصة .

"نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

إستعاد فريق الاهلي قمة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام .

الإسماعيلى يهزم المقاصة بهدفى الشامى وهاشم

نجح فريق الإسماعيلي فى تحقيق فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

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حرس الحدود يتعادل مع نادي مصر سلبياً في الدوري

تعادل حرس الحدود مع نظيره نادى مصر سلبياً، فى المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام .