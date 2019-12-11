شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة سوبر كورة.. شقيق حمدى فتحى يختار اللاعب الأفضل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على التوجه لمصافحة حمدى فتحى لاعب الفريق المصاب، و قام الشيخ بسؤال شقيق حمدى فتحى الأصغر عن أفضل لاعب فى الفريق و جاء رد الأخير مفاجأة له.

حرص حمدى فتحى على التواجد بملعب السلام لمؤازرة المارد الأحمر رغم إصابته بالغضروف، أمام وادي دجلة على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدوري المصري.

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