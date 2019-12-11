شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: كرة القدم غير عادلة.. ولن أغير طريقة اللعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال جونياس في المؤتمر الصحفي "بداية الهدف الأول للأهلى من خطأ غير صحيح، ثم كرة الهدف كانت خطأ لصالح محمد عبد المنصف حارس الفريق".
تابع "لاحت لنا فرصة لتعديل النتيجة لكن رفيق كابو لم يتمكن من تسجيل التعادل، ثم وقع اللاعبون في أخطاء دفاعية ومع خبرات لاعبي الأهلى زاد فارق الأهداف".
وشدد المدير الفني أن فريقه يحتاج لفوز واحد فقط من أجل ترتيب الأوضاع، موضحًا أن الفريق سيستعيد نتائجه الإيجابية، مؤكدًا أنه سيواصل اللعب بطريقته المعتادة ولن يغيرها.
وكان وادي دجلة قد سقط أمام الأهلى بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة للدورى.
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