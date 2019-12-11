شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلي و دجلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الأهلى فوزًا عريضًا على وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

أحرز أهداف الأهلى، رمضان صبحي فى الدقيقة للأهلى فى الدقيقة 53، ثم أحرز وليد أزارو الهدف الثانى فى الدقيقة 72، وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث فى الدقيقة 93، وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات ليُحقق العلامة الكاملة فيما يتوقف رصيد دجلة عند 3 نقاط ويبقي في المركز الأخير.

تشكيل الفريقين

وضم تشكيل الأهلى كلاً من.. حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد، خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي، خط الهجوم: جونيور أجايي.

فيما ضم تشكيل دجلة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - محمود مرعي - خالد رضا – يعقوبو، خط الوسط: محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا، خط الهجوم: عبد الكريم الوادي - رفيق كابو - مروان حمدي.

أحداث الشوط الشوط الاول

بدأ الاهلي المباراة بنشاط واضح بحثاً عن هدف مُبكر وكاد وليد سليمان يسجل في الدقائق الأولى برأسية لكن الكرة جاءت فوق العارضة ، وواصل الأحمر سيطرته ومرر السولية والشحات كرة رائعة وصلت إلى وليد سليمان الذى لم يُسدد بشكل جيد وصوّب الكرة في أعلى أستاد السلام.

لعب فريق دجلة على الهجمة المرتدة التى أحسن لاعبو الاهلي التعامل معها، أحتسب الحكم ضربة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى دجلة، نفّذها محمد مجدي قفشة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل غير جيد لتصل الكرة إلى وليد سليمان على حدود المنطقة لكن سليمان سدد الكرة بشكل سيئ لتمر جوار القائم الأيسر للمرمى.

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واصل الاهلي سيطرته على اللقاء بفضل تحركات رباعي الهجوم ، سليمان ، رمضان ، قفشة والشحات فيما إعتمد الفريق الدجلاوي على الهجمة المرتدة.

في الدقيقة 32 كاد أجاي يسجل هدف الاهلي الاول بعدما فشل لاعبو دجلة في التعامل مع هججمة خطرة للأهلي ووصلت الكرة إلى أجاي وأنفرد بمحمد عبد المنصف لكن الأخير تألق وأنقذ الموقف ببراعة.

واشهر الحكم بطاقة صفراء لعبد الرحمن بودي لاعب دجلة في الدقيقة 42 للخشونة مع وليد سليمان ، وواصل الاهلي الضغط على دجلة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ، فيما شكّلت هجمات دجلة المرتدة خطورة على مرمى الاهلي لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الاهلي الذى ضغط بكل قوة من أجل التسجيل ،وأسفر الهجوم الأهلاوي عن هدف سجله رمضان صبحي في الدقيقة 53 بعدما إستغل كرة رددت من دفاع دجلة ووصلت إلى رمضان الذي نجح في مراواغة دفاع دجلة ببراعة واسكن الكرة في شباك محمد عبد المنصف.

وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي تغييراً في الدقيقة 55 بنزول وليد أزارو بدلاً من وليد سليمان، وواصل الاهلي الهجوم على مرمى دجلة ووسط الهجوم الأحمر تألق محمد الشناوي وأنقذ فرصة هدف مُحقق لدجلة بعدما تصدى لأنفراد تام من رفيق كابو في الدقيقة 65.

وشارك ديانج في الدقيقة 64 بدلاً من أجاي وأستحوذ الاهلي على مجريات اللقاء ونجح أزارو في تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 72 بعدما تلقي تمريرة ولا أروع من الشحات، وشارك أحمد الشيخ بدلاً من رمضان صبحي.

وحاول الاهلي تسجيل هدف ثالث كما ضغط الفريق الدجلاوي لتسجيل هدف وأهدر مروان حمدي فرصة تسجيل هدف محقق لدجلة في الدقيقة 89 بعدما توغل وسط مدافعي الاهلي ولعب الكرة بعدما خرج الشناوي من مرماه لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات ، بعدها نجح الاهلي في تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة من القت بدل الضائع عن طريق أحمد الشيخ الذى تلقي تمريرة جيدة من عمرو السولية وأودعها في الشباك مُسجلاً الهدف الثالث لينتهي بعدها اللقاء بفوز الاهلي بثلاثية نظيفة.