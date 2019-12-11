فايلر: "المذاكرة" سر الفوز على دجلة بثلاثية وأي مدرب يحتاج ميسي ورونالدو

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وفاز الأهلي علي وادي دجلة بثلاثية في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء علي ملعب السلام والتي جاءت ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.
وقال فايلر :"درسنا وادي دجلة جيدا ونعلم انهم يلجأون لبناء اللعب من الخلف وعدم الاعتماد علي الكرات الطولية ولذلك طالبت اللاعبين بالضغط من الأمام لاجبار لاعبي دجلة علي الخطأ"
واضاف فايلر انه يعكف علي علاج اخطاء الفريق اول بأول لتطوير المستوي الدفاعي والهجومي لفريقه، كاشفا ان اي مدرب يرغب في ضم رونالدو وميسي الا انه سيناقش احتياجاته في الشتاء مع ادارة النادي.
وأوضح المدير الفني للأهلي أنه نجح في تغيير خطة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة حسب مجرياتها ، موضحاً أن اللاعبين أستجابوا للتعليمات ونفّذوها بشكل جيد للغاية فإستحق الأحمر الفوز بثلاثية.
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