محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه يقدم مستويات وأرقام ممتازة، مشيراً إلى أنه لا يريد الحديث عنها كثير حتى لا يحسد نفسه على حد وصفه.
وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال عبد الحفيظ :"لا نريد أن نحسن أنفسنا، لكننا سجلنا 17 هدفاً خلال 5 مباريات فقط واستقبلنا هدف وحيد".
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب باكتساح بعد أن حقق الفوز بنسبة 100% في المباريات التي خاضها حتى الآن، ليصبح الفريق الوحيد في البطولة الذي فعل ذلك.
وأضاف عبد الحفيظ :"لعبنا خمسة أسابيع فقط، لكن ما زال هناك 29 أسبوعاً على نهاية المسابقة، وهذا عُمر أخر في الدوري".
وأنهى مدير الكرة بالأهلي بالحديث عن تعاقدات يناير :"لا نريد أن نتحدث في الأمور التفاوضية، سنعلن عن الصفقات عندما تكتمل بشكل رسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر عقب الفوز أمام دجلة.. عبد الحفيظ: لا نريد أن نحسد أنفسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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