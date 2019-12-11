محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلرتو:
أكد المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي أن هناك من يقوم بتضخيم الأمور ويذكر أشياء لم تحدث، مشيرا الى أن الأهلي ينافس على كل البطولات.
وحقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة، وسجل أزارو الهدف الثاني، في مباراة الجولة السابقة من الدوري الممتاز.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد رفض التعليق على واقعة أزارو في مباراة الهلال السوداني بسبب عدم مشاركته.
وقال أزارو في تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة "فايلر لم يتحدث معي بشكل منفرد ولم يحدث أي أزمة، هناك من قام بتضخيم الواقعة، هناك من قام بالتجويد في نقل الأحداث".
وتابع "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قام بتوضيح الأمور".
وواصل "عقدي ممتد مع النادي الأهلي ولا يوجد جديد فيما يخص مصيري".
وأكمل "نحن نأخذ كل مباراة بشكل منفصل، سنفكر في المباراة القادمة، نحن ننافس على كل البطولات، هذا هو قدر الأهلي، نريد حسم الأمور مبكرا".
كانت هذه تفاصيل خبر أزارو عن جلسة فايلر معه: هناك من يقوم بـ"التجويد" ويُضخم الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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