محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):
تأهل السد القطري إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية ، التي افتتحت فعالياتها اليوم الأربعاء في قطر، بفوزه الثمين 3 / 1 على هينجين (من كاليدونيا الجديدة) بطل اتحاد أوقيانوسية في المباراة الافتتاحية للبطولة.
وأمام أكثر من سبعة آلاف مشجع احتشدوا في مدرجات استاد "جاسم بن حمد" بنادي السد ، عانى فريق السد (الزعيم) كثيرا في مواجهة هينجين خاصة في الشوط الثاني وبداية الشوط الإضافي الأول.
ولكن السد حسم المباراة لصالحه بعد التمديد لوقت إضافي ليلتقي مونتيري المكسيكي في الدور الثاني بالبطولة.
وأنهى السد الشوط الأول متقدما بهدف سجله بغداد بونجاح في الدقيقة 26 ،فيما أهدر الفريق أكثر من فرصة ثمينة أمام مرمى هينجين.
وفي الشوط الثاني ، سجل إيمي روين هدف التعادل لهينجين في الدقيقة 46 ،وقدم الفريقان أداء متكافئا إلى حد كبير في هذا الشوط لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 علما بأن الحكم ألغى هدفا للسد في كل من شوطي المباراة.
وفي الوقت الإضافي الأول ، سجل عبد الكريم حسن الهدف الثاني للسد في الدقيقة 100 .
وفي الشوط الإضافي الثاني ، سجل بدرو ميجيل الهدف الثالث للسد في الدقيقة 114 ليتأهل السد إلى الدور الثاني والذي يلتقي فيه مونتيري المكسيكي على بطاقة التأهل لمواجهة ليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي للبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر في طريق ليفربول.. السد يتجاوز هينجين ويتأهل لملاقاة مونتيري بمونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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