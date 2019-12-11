مدرب دجلة: لا أصدق أننا خسرنا 3-0 بعد الأداء الجيد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:
أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة أنه لا يصدق خسارة فريقه بثلاثة نظيفة أمام الأهلي في الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.
وفي تصريحات لقناة "تايم سبورت" قال تاكيس :"لا أصدق أننا خسرنا بثلاثة نظيفة بعد الأداء الجيد الذي قدمناه، لم يكن ذلك أمراً طبيعياً".
وانتقد تاكيس حكم المباراة، حيث أشار مدرب دجلة إلى وجود خطأ ضد حارس مرماه أثناء لعبة الهدف الأول التي انتهت بتسديدة من رمضان صبحي في الشباك.
وأضاف تاكيس :"لا نستحق هذه المعاناة خلال الموسم الجاري، لكنني أشكر فريقي على ما قدمناه في المباراة".
وتابع مدرب دجلة :"لعبنا ضد فريق كبير، لكن عندما تواجه الأهلي فيجب أن تسجل الفرص التي تتاح لك، لأن المنافس لديه قدرات بإمكانها صناعة الفارق".
وأنهى تاكيس :"أبارك للأهلي تحقيق الفوز، قدمنا مباريات جيدة على مدار الموسم لكننا لا نملك سوى ثلاث نقاط في النهاية".
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