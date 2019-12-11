مباشر.. صراع التأهل.. الجولة الأخيرة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة بالمجموعات الأولى والثانية والرابعة، في دوري أبطال أوروبا.

وضمن باريس سان جيرمان، وريال مدريد، التأهل عن المجموعة الأولى، فيما يتنافس كلوب بروج وجالطا سراي على المركز الثالث المؤهل للدوري الاوروبي.

وفي المجموعة الثانية، ضمن بايرن ميونيخ، وتوتنهام التأهل، فيما يتنافس سرفينا زافيزدا، وأوليمبياكوس، على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

وفي المجموعة الرابعة ضمن يوفنتوس التأهل كمتصدر المجموعة، فيما يتنافس أتلتيكو مدريد، وباير ليفركوزن على المركز الثاني، وودع لوكوموتيف موسكو البطولة في المركز الأخير بالمجموعة.

أوليمبياكوس 0 - 0 سرفينا

ليفركوزن 0- 0 يوفنتوس

أتليتكو 1 - 0 لوكوموتيف

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جواو فيلكس في الدقيقة 16

كلوب بروج 0- 0 ريال مدريد

بايرن 2 - 1 توتنهام

كوما في الدقيقة 14، ومولر في الدقيقة 45، لبايرن.

سيسوجنون في الدقيقة 20 لتوتنهام

سان جيرمان 1- 0 جالطا سراي

إيكاردي الدقيقة 33، وسارابيا في الدقيقة 35