فايلر عن صفقات الشتاء: أي مدرب يرغب في ضم ميسي ورونالدو.. ولكن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل فنيًا في مباراته أمام وادي دجلة لذا عندما أضاع فرصًا عاد وسجل وفاز بالمباراة.

الأهلي فاز بثلاثية نظيفة على نظيره وادي دجلة جعلته يستعيد صدارة الدوري بفارق نقطيتن عن نظيره الاتحاد السكندري.

Advertisements

وأضاف فايلر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لا أحمل خلق وادي دجلة الفرص لمدافعي فريقي بل أرى أن الدفاع يبدأ من خط الهجوم وخط الوسط ولا ألقي اللوم فقط على المدافعين وخلق الخصم لفرص ليس دليلاً على ضعف الدفاع".

وأضاف المدير الفني للأهلي:"أي مدب يتمنى ضم رونالدو وميسي لفريقه ولكن حاجة الفريق تُناقش داخليًا لنصل لاحتياجاتناوتوافق عليها الإدارة ثم نعلنها للصحافيين ولكن الآن احتفظ بها".

وأتم حديثه بالرد على احتياجاته في الانتقالات الشتوية المقبلة، إلى أنه غير طريقة اللاعب أكثر من مرة في المباراة ولكن ما يساعده في ذلك هو اللاعبين الذين ينفذون خطته.