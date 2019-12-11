محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي: أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تواجه الزمالك مساء يوم غد الخميس في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي. وضمت القائمة المختارة: حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان Advertisements خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي. خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوي والسعيد على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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