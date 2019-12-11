سيتي يؤمن صدارة مجموعته برباعية أمام زغرب.. وتأهل أتالانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:
حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا برباعية مقابل هدف وحيد أمام دينامو زغرب، في ختام المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
وآمن سيتي صدارة مجموعته برصيد 14 نقطة، فيما ودع دينامو زغرب البطولةبعدما توقف رصيده عند 5 نقاط.
وفي المباراة الثانية حقق أتالانتا فوزًا خارج الأرض ضمن له التأهل، بهدفين في شباك شاختار دونستيك.
وارتقى أتالانتا للمركز الثاني بالمجموعة بـ7 نقاط، فيما توقف شاختار عند 6 نقاط في المركز الثالث لينتقل للدوري الأوروبي.
تفاصيل المباراتين:
دينامو وسيتي
سجل أولمو الهدف الأول لدينامو في الدقيقة 10، بطريقة رائعة بعدما استغل كرة طويلة ليسددها مباشرة في المرمى، وسط مراقبة دفاع السيتي.
وسجل خيسوس هدف التعادل في الدقيقة 35، من رأسية رائعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.
وفي الدقيقة الخامسة من بداية الشوط الثاني، نجح خيسوس بمهارة رائعة من تسجيل الهدف الثاني للسيتي.
وأضاف خيسوس الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 54، بعدما حوّل عرضية ميندي في الشباك بسهولة.
وسجل فودين الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 84، بعدما حول كرة بيرناردو في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز سيتي برباعية.
شاختار وأتالانتا
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح اللاعب كاستانجي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 66، قبل أن يضيف باساليتش الهدف الثاني في الدقيقة 80.
، ليتأهل أتالانتا لدور الـ16 بدوري الأبطال.
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