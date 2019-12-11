الأهلي يستعيد صدارة الدوري من الاتحاد بثلاثية في دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استعاد النادي الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري بفوزه بثلاثي نظيفة على نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي افتتح التسجيل في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه رمضان صبحي قبل أن يُضيف وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 72 ثم أختتم البديل أحمد الشيخ الثلاثية في الدقيقة 93.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 15 بفارق نقطتين عن نظيره الاتحاد السكندري الوصيف، بينما تأزم موقف دجلة الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري بـ 3 نقاط جمعهما من 7 مباريات.

وإليكم تفاصيل المباراة:

مرور 10 دقائق سريعة مليئة بالأحداث كان عنوانها خطورة النادي الأهلي؛ حيث شهدت الدقيقة 7 رأسية من وليد سليمان لعرضية أرسلها له محمد هاني ولكن أمسك بها عبد المنصف وفي الدقيقة 10 مرر رمضان صبحي تمريرة رائعة لوليد سليمان الذي مرر الكرة أعلى المرمى.

مرور 30 دقيقة ولازال التعادل السلبي مستمرًا مع ضغط مكثف من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الأول؛ حيث أنقذ عبد المنصف في الدقيقة 31 تصويبة أجايي من داخل منطقة الجزا.

مرور 40 دقيقة ولازال ضغط الأهلي مستمرًا ولكن دون أي جديد.

انتهى الوقت الأصلي للشوط الأول الذي تسيده النادي الأهلي ولكن دون خطورة.

الحكم أحتسب دقيقة واحدة كوقت بدل من الضائع.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني:

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انطلاق الشو الثاني

في الدقيقة 53 رمضان صبحي يُسجل الهدف الأول للأهلي

الدقيقة 64: نزول ديانج بدلًا من أجايي.

الدقيقة 65: محمد الشناوي يتصدى لأخطر كرات دجلة من اللاعب التونسي كابو.

في الدقيقة 70: وليد أزارو حول عرضية حسين الشحات لهدف ثاني في مرمى دجلة.

مرور 80 دقيقة ولازال التقدم للأهلي بهدفين نظيفين وسط ضغط أهلاوي مستمر.

الدقيقة 84: الأهلي يُجري تبديلاً أخر بالدفع بأحمد الشيخ بدلًا من رمضان صبحي.

وصلنا للدقيقة 90 من عمر المباراة والأهلي متقدم بهدفين نظيفين سجلهما رمضان صبحي ووليد أزارو.

الدقيقة91: أحمد الشيخ البديل يُسجل الهدف الثالث.

انتهاء المباراة.