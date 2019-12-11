أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق الكرة الأول بوادي دجلة، ان كرة القدم لعبة غير عادلة، مشيرًا إلى أن فريقه يلعب بطريقة جيدة لا تتناسب مع وضعه في جدول الدورى.
وقال جونياس في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأهلي،الذي انتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة : "بداية الهدف الأول للأهلى من خطأ غير صحيح، ثم كرة الهدف كانت خطأ لصالح محمد عبد المنصف حارس الفريق".
وتابع "لاحت لنا فرصة لتعديل النتيجة لكن رفيق كابو لم يتمكن من تسجيل التعادل، ثم وقع اللاعبون في أخطاء دفاعية ومع خبرات لاعبي الأهلى زاد فارق الأهداف".
وشدد المدير الفني أن فريقه يحتاج لفوز واحد فقط من أجل ترتيب الأوضاع، موضحًا أن الفريق سيستعيد نتائجه الإيجابية، مؤكدًا أنه سيواصل اللعب بطريقته المعتادة ولن يغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب دجلة بعد الخسارة من الأهلي : كرة القدم غير عادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.