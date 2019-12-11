السد القطري يفوز على هينجين سبورت بثلاثية في افتتاحية كأس العالم للأندية

فاز فريق السد القطري على نظيره هينجين سبورت - كاليدونيا الجديدة، بثلاثية لهدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب استاد جاسم بن حمد، في افتتاحية منافسات كأس العالم للأندية.
تقدم بغداد بونجاح بالهدف الأول للفريق القطري عند الدقيقة 26، قبل أن يدرك ايمي روين التعادل لهينجين سبورت عند الدقيقة 49، لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.
وفي الدقيقة 100 من زمن
ويتلك النتيجة يلاقي الفريق القطري نظيره مونتيري المكسيكي في الدور المقبل.
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