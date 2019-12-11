السد القطري يفوز على هينجين سبورت بثلاثية في افتتاحية كأس العالم للأندية

فاز فريق السد القطري على نظيره هينجين سبورت - كاليدونيا الجديدة، بثلاثية لهدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب استاد جاسم بن حمد، في افتتاحية منافسات كأس العالم للأندية.

تقدم بغداد بونجاح بالهدف الأول للفريق القطري عند الدقيقة 26، قبل أن يدرك ايمي روين التعادل لهينجين سبورت عند الدقيقة 49، لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 100 من زمن

المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين، تمكن اللاعب عبد الكريم حسن، من تسجيل ثاني أهداف الفريق القطري، قبل أن ينجح بيدرو ميجيل في تسجيل ثالث أهداف الفريق القطري عند الدقيقة 117.ويتلك النتيجة يلاقي الفريق القطري نظيره مونتيري المكسيكي في الدور المقبل.