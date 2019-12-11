الأهلي إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات السلة

حقق الأهلي الفوز أمام فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة 78-62 وذلك في منافسات مباراة ربع النهائي ضمن بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات والتي تستضيفها القاهرة. واستحوذ الأهلي على المباراة من بدايتها حيث تقدم في الربع الأول بنتيجة ٢٢-١٦ وواصل التقدم لينهي الربع الثاني والشوط الأول بنتيجة ٥٠-٣١ وواصل التقدم لينهي الربع الثالث بنتيجة ٦٣-٤٩ لينهي المباراة بعد ذلك بنتيجة ٧٨-٦٢. تقدم في الربع الأول بنتيجة ٢٢-١٦ وواصل التقدم لينهي الربع الثاني والشوط الأول بنتيجة ٥٠-٣١ وواصل التقدم لينهي الربع الثالث بنتيجة ٦٣-٤٩ لينهي المباراة بعد ذلك بنتيجة ٧٨-٦٢. ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي في مباراة نصف النهائي الجمعة أمام فريق إنتر كلوب الأنجولي والذي حقق الفوز اليوم أمام فريق فاب الكاميروني. وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر.

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