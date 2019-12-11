بيراميدز يعلن قائمة مواجهة الزمالك

أعلن سبيستان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مواجهة الزمالك في المباراة التي سوف تجمع الفريقين في السابعة والنصف مساء غدًا الخميس، علي استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز. مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز. حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي. الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي. خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني. خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي.

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