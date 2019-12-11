بعد إحرازه الهدف الثالث للأهلي.. أحمد الشيخ يتصدر تويتر

تصدر لاعب النادي الأهلي أحمد الشيخ، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إحرازه الهدف الثالث للنادي الأهلي أمام نادي وادي الدجلة، المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثلاث أهداف مقابل لاشئ، ليحافظ الأهلي علي الصدارة في الجولة السابعة من الدوري الممتاز .
ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، هاشتاج أحمد الشيخ، تحفيزيًا له وللأداء المميز الذي قدمه خلال مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والتي انتهت بثلاث أهداف مقابل لا شئ للأحمر.
وسجل ثلاثية الأهلي كلا من رمضان صبحي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة٥٣، ووليد أزارو الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة ٧٣، وأحمد الشيخ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع.
وحقق النادي الأهلي فوزه الخامس على التوالي في الدوري، رافعًا رصيده إلى 15 نقطة، يستعيد بهم صدارة الدوري الممتاز من جديد، بينما يقبع فريق وادي دجلة في المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.
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