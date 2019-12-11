شاهد.. مانشستر سيتي يكتسح دينامو زغرب برباعية في دوري الأبطال

اكتسح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما ستاد ماكسيمير ضمن الجولة الأخير لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يحصد فريق مانشستر سيتي النقطة الرابعة عشر يحتل بها صدارة المجموعة الثانية بينما يتجمد رصيد دينامو زغرب عند النقطة الخامسة يحتل بها المركز الرابع ويودع المسابقات الأوربية هذا الموسم.

الشوط الأول

انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين مانشستر سيتي أمام مضيفه دينمو زغرب "1-1"، في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب ستاد ماكسيمير ضمن الجولة الأخير من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة السابعة من أحداث الشوط الأول توغل من الجهة اليسري من جانب بين يمين ميندي ويرسل عرضية أقوي من اللازم تخرج ركلة مرمي لدينامو زغرب.

وفي الدقيقة العاشرة يسجل أصحاب الأرض هدف التقدم عن طريق كرة عرضية رائعة لعبت من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمني عن

طريق استقبالها دانيال أولمو بتسديدة مباشرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلي حارس مرمي السيتي برافو.

وفي الدقيقة 17 شهدت محاول فريق مانشستر سيتي الضغط علي لاعبي دينامو زغرب في منطقة جزاء الفريق في محاولات مستمرة لإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 18 شهدت محاولة من رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي حاول مراوغة دفاع دينامو داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يستخلص الكرة.

وعاد مانشستر سيتي من جديد في الدقيقة 19 لتشكيل خطورة عبر لاعبه الألماني الكاي جوندوجان بتسديد قوية يتالق حارس المرمي ويشتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء.

Advertisements

وفي الدقيقة 35 يحتسب بطاقة صفراء من نصيب أريان أديمي بعد نقاش حاد مع حكم المباراة، سيغيب اللاعب عن مباراة فريقة القادمة إذا ما تأهل الفريق للأدوار القادمة.

وفي الدقيقة 36 يتعادل مانشستر سيتي

عن طريق كرة من يمين الملعب علي حدود منطقة الجزاء مررها رياض محرز إلي داخل منطقة ال 6 ياردات أمام المرمي ليسددها جابرييل جيسوس رأسية قوية علي يمين حارس .

الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني بتسجيل الضيوف هدف التقدم في اللقاء للمره الاول عن طريق تمريره رائعه من فودين علي الجهة اليسري للملعب يمررها إلي جيسوس داخل منطقة الجزاء ليراوغ لاعب زغرب ويسدد الكرة أرضية علي يسار حارس المرمي واستمر الضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي في محاولات لزيادة الأهداف.

وفي الدقيقة 52 يعزز مانشستر سيتي تقدمه عن طريق تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت إلي ميندي علي يسار الملعب ليمرر كرة عرضية إلي داخل منطقة الجزاء تمر من حارس مرمي زغرب ليسددها جيسوس مباشرة علي المرمي الخالي.

وفي الدقيقة 62 عاد السيتي لتشكيلة خطورة من جديد عن طريق كرة عرضية من ميندي من يسار الملعب إلي داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع إلي منتصف الملعب.

وعاد من جديد وسجل مانشستر سيتي الرابع في الدقيقة 83 بتسجيل الهدف عن طريق تمريره من بيرناردو سيلفا إلي داخل منطقة الجزاء أمام المرمي إلي فودين الذي سدد الكرة قوية في منتصف المرمى.