طبيب الإسماعيلي يكشف إصابة محمد بيومي

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إن محمد بيومى لاعب الوسط تعرض لكدمة قوية فى الساق على خلفية مشاركته بمواجهة المقاصة، اليوم الأربعاء بالدوري. خلفية مشاركته بمواجهة المقاصة، اليوم الأربعاء بالدوري. وانتصر الدراويش على الفريق الفيومى بثنائية نظيفة من توقيع كل من محمد الشامى ومحمد هاشم. محمد الشامى ومحمد هاشم. وأضاف عبد العزيز :"تلك الإصابة لن تمنع اللاعب من التواجد بالتدريبات الجماعية". وأكمل طبيب الإسماعيلى :"أسامة إبراهيم ظهير الفريق سيكون جاهزا للقاء نادى مصر بعد تماثله للشفاء من الإصابة".

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