نيمار ومبابي يقودان هجوم باريس سان جيرمان أمام جالطة سراي

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لمسابقة بارك دي برانس ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي: في حراسة المرمي: سيرجيو ريكو Advertisements خط الدفاع : ماركوس كوريا، خوان بيرنات، لايفن كورزاوا، عبدو ديالو، نيانزو كواسي خط الوسط : لياندرو باريديس ، بابلو سارابيا خط الهجوم كليان مبابي، نيمار دا سيلفا، ماورو إيكاردي.

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