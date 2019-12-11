فليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام توتنهام بدوري الأبطال

أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني بقيادة المدرب هانز فليك تشكيل مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والتي تقام في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وضم تشكيل بايرن ميونيخ كلا من:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد – مارتينيز – بواتينج - دافيز

خط الوسط: الكانتارا – كيميتش – كوتينيو

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خط الهجوم: كومان – جنابري – بريزيتش

ويأمل بايرن ميونيخ في مواصلة انتصاراته في مرحلة المجموعات، إذ أنه حقق العلامة الكاملة في خمس مباريات حتى الآن متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، في المقابل يحل توتنهام وصيفًا برصيد 12 نقطة حيث فاز

في جميع مباريات ولم يتلق سوى هزيمة واحدة أمام العملاق البافاري.

تبدو المباراة سهلة على بايرن ميونيخ وتوتنهام لصعود كلاهما إلى الدور المقبل، لكن الفريق اللندني يسعى لاسترداد هيبته إذ أنه تلقى في مباراة الذهاب هزيمة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 7-2.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام

تنقل قناة بي إن سبورتس أحداث مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام في العاشرة مساءً وسيعلق على أحداث اللقاء الجزائري حفيظ دراجي.