أهداف مباراة السد وهينجين سبورت في كأس العالم للأندية 2019

عبر السد القطري إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي تستضيفها العاصمة القطرية “الدوحة”، بعد الفوز الصعب الذي حققه على فريق هينجين سبورت المغمور في الأشواط الإضافية بنتيجة (1/3) في افتتاح البطولة، مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019، على ملعب جاسم بن حمد.

وتقدم السد في النتيجة بهدف أحرزه النجم الجزائري بغداد بونجاح من مُتابعة لعرضية عبد الكريم حسن داخل منطقة الستة ياردات عند الدقيقة 26.

وكادت المباراة تُقتل في الدقيقة 41 عندما سجل تابع أكرم عفيف تصويبة من عبد الكريم حسن سقطت من يد حارس مرمى هينجين سبورت.

لكن الحكم الدولي الجزائري “مصطفى غربال” استعان بتقنية VAR للتأكد من قانونية اللعبة، ليتضح له أن بغداد بونجاح كان متداخلاً في اللعبة وفي وضع متسلل وغطى الرؤية على الحارس عند ارتداد الكرة منه نحو أكرم عفيف، ليلغي الهدف.

وفي بداية الشوط الثاني عاد مصطفى غربال للاستعانة بتقنية الفار من أجل شبهة خطأ ضد مهاجم نادي هينجين سبورت ارتكبه مع خوخي بوعلام عند تسلمه كرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يقتحم المنطقة ويسدد بيمناه في المرمى.

واتخذ الحكم قراره باحتساب هدف هينجين سبورت وسط صدمة حقيقية من جمهور السد الحاضر في مدرجات ستاد جاسم بن حمد.

وأضاع السد وابل من الفرص السهلة أمام مرمى هينجين سبورت، وشعر الجميع وكأن هناك سيناريو كارثي ينتظر الفريق الأبيض الملقب بـ “عيال الذيب”.

وتصعبت الأمور على السد بعدما عاد الحكم ليلغي هدفًا جديدًا في الدقيقة 67 بسبب تسلل بغداد بونجاح عند تسلمه لتمريرة من أكرم عفيف قبل أن يمهد الكرة أمام الهيدوس الذي سدد بكل قوة في الشباك.

ونجح السد أخيرًا في التقدم بالهدف الثاني خلال الدقائق الأولى من الشوط الإضافي الأول بتصويبة صاروخية من الظهير الأيسر الدولي القطري “عبد الكريم حسن” إثر ركلة حرة غير مباشرة أحتسبت ضد حارس مرمى هانجين سبور لصالح أكرم عفيف في الدقيقة 98.

وخلال الشوط الإضافي الثاني، سجل السد الهدف الثالث بواسطة الظهير الأيمن “رو رو بيدرو” بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية جميلة، لتذهب الكرة على أقصى يمين الحارس.

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وقبل هدف بيدرو، أضاع بغداد بونجاح هدفًا سهلاً بتصويبة قوية أكثر من اللازم داخل منطقة الجزاء ردتها العارضة!.

أهداف مباراة السد وهينجين سبورت اليوم

هدف السد الأول 1-0

هدف تعادل هينجين سبورت 1/1

هدف السد الثاني 2-1

هدف السد الثالث 3-1

هدف أكرم عفيف الملغي

فرصة خطيرة لفريق هينجين سبورت