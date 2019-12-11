بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت في كأس العالم للأندية

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يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لجميع أحداث مباراة افتتاح كأس العالم للأندية “قطر 2019” بين السد وهينجين سبورت، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019، في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الدوحة، 19:30 بتوقيت القاهرة و20:30 بتوقيت السعودية.
وسنتعرف من خلال هذا اللقاء على الخصم القادم لبطل دوري الكونكاكاف “مونتيري” في دور الـ 8، وتبدو حظوظ السد أعلى لما يمتلكه من خبرات في المسابقات القارية، لكن عليه أن يحذر من مفاجأت بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.
يشارك السد في نسخة هذا العام من مونديال الأندية بفضل تتويجه بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي بقيادة الهداف الجزائري البارع “بغداد بونجاح”.
وتأهل هينجين سبورت المغمور إلى مونديال الأندية هذا العام بعد أن هزم مواطنه “آس ماجينتا” في نهائي بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا بهدف دون رد مطلع شهر نوفمبر الماضي، سجله اللاعب “أنطوان روينه”.
السد 3-1 هينجين سبورت
???? ملعب جاسم بن حمد (الدوحة)
???? انتهت
البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لحظة بلحظة لأحداث مباراة السد وهينجين سبورت في افتتاح مونديال الأندية 2019 في قطر.
- سيصحبكم محمود ماهر في هذا النقل الحي من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- في البداية نذكركم بجدول مواعيد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2019 (اضغط هنا).
- ???????? تشكيلة السد اليوم: سعد الشيب – عبد الكريم حسن – بوعلام خوخي – يونج – رو رو – أكرم عفيف – الهاجري – جابي – الأنصاري – تيم هي نام – بغداد بونجاح.
- ???????? تشكيلة هينجين سبورت اليوم: نيكين – بياروني – كايرا – دينيت – ديليلا – أثالي – سانسوت – جوني – داهيتي – كاي – روينه.
- ???? يُعلق على المباراة من قناة بي إن سبورتس 1 المعلق القطري “يوسف سيف”.
- ???????????? يُدير المباراة الحكم الدولي البرازيلي “مصطفى غربال”.
- 1″ صافرة بداية المباراة.. السد سيكون على يسار الشاشة، بينما سيكون الفريق الضيف على اليمين.
- 2″ تقنية الفيديو المساعد “VAR” حاضرة في مونديال الأندية للموسم الثاني على التوالي، وسيجلس الحكم الجامبي الشهير “باكاري جاساما” على الجهاز الثاني جنبًا إلى جنب الفرنسي ميلوت والأمريكي أتكينس..وسيكون الفرنسي ميلوت هو الحكم الرئيسي في غرفة التحكم.
- 5″ مرت أول خمس دقائق ولا توجد فرص على المرميين، مع استحواذ واضح على الكرة من السد، لرغبته في الاستحواذ على الكرة وإنهاء المواجهة مُبكرًا.
- 6″ يوجد كم جيد من جمهور السد في هذه المباراة، وقبل البداية ظهر تيفو مُعبر عن عيال الذيب – لقب السد-.
- 7″ تكتيك هينجين سبورت اليوم 4-5-1، بينما يلعب السد بطريقة 4-4-2 وتتحول في وضع الهجوم إلى 4-3-3 بانضمام أكرم عفيف إلى الخط الأمامي.
- 11″ اللاعب رقم 12 في هينجين “أنطوان روينه” يبدو من لمسته هو أخطر لاعب لديهم بسبب سرعته ومهاراته الواضحة.
- 12″ ركلة ركنية للسد تنفذ بشكل مميز لكن دفاع هينجين سبورت يشتتها بنجاح قبل بغداد بونجاح.
- 13″ أوووه..تسديدة ضعيفة من بغداد بونجاح، أطلقها من حوالي 23 ياردة تقريبًا، ذهبت سهلة في يد حارس المرمى.
- 18″ لالالالالااااا…كادت تكون هدف مُباغت وصادم لفريق هينجين، وربما أجمل أهداف السنة، كرة عرضية من اليمين داخل منطقة السد قفز عليها اللاعب “دوهيتي” ليركلها بضربة خلفية مزدوجة ذهبت على أقصى يمين سعد الشيب الذي تفطن لها وطار عليها في الوقت المناسب، لولا أنها بطيئة بعض الشيء لكانت هدف!.
- 19″ ???? أوووووووووووه…أول فرصة حقيقية على المرمى هينجين سبورت بتسديدة أخرى لبغداد بونجاح من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ببراعة ليفشل هجوم السد في متابعتها.
- 20″ لا.. الحكم قال أنها تسلل على بغداد!
- 24″ فرصة جديدة خطيرة للغاية لفريق هينجين، كرة عرضية من اليمين واللاعب أنطوان روين يفشل في تحويلها بالرأس.
- 25″ ???? تشافي يتراجع عن قرار الاعتماد على عبد العزيز الأنصاري، ويقرر إخراجه من الملعب بعد أقل من 30 دقيقة، واستبداله بنجم منتخب قطر “حسن الهيدوس”.
- 25″ ???? شيء محبط بطبيعة الحال بالنسبة لعبد العزيز الأنصاري أن يخرج بعد هذا الوقت القصير في افتتاح مونديال الأندية، لكن لا تحزن يا أنصاري يمكنك التعويض في المباريات القادمة إذا قدر للسد الصعود.
- 26″ ⚽️ جووووووووووووول…أول أهداف بطولة كأس العالم للأندية 2019 من نصيب الجزائري “بغداد بونجاح” بعد تلقيه تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، وضعها من لمسة واحدة.
- ????✋ توقف اللعب بأمر من الحكم لمراجعة الفار
- 27″ ???? عبد الكريم حسن – الظهير الأيسر – صاحب 3 أهداف في خليجي 24، كان صاحب تمريرة هدف تقدم السد، مرر الكرة في ارتفاع قاتل وضرب بها مصيدة التسلل.
- 28″ ????✅ الحكم الجزائري “مصطفى غربال” يراجع تقنية VAR للتأكد من صحة الهدف، بسبب شك تسلل على بغداد بونجاح، لكن الإعادة أكدت له أن مواطنه كان في وضعية قانونية لحظة خروج الكرة من قد عبد الكريم حسن..ليشير باستمرار اللعب وتقدم السد 1-0.
- 39″ ⚽️⚽️ جووووووووول…الهدف الثاني للنادي السد بواسطة أفضل لاعب في آسيا 2019 “أكرم عفيف”.
- ????✋ توقف اللعب بأمر من الحكم لمراجعة الفار
- 41″ ????❌ لا لا.. بعد الإطلاع على تقنية VAR الحكم الحزائري يقرر إلغاء هدف أكرم عفيف بسبب حجب بغداد بونجاح للرؤية بوقوفه أمام حارس المرمى لحظة ارتداد تسديد عبد الكريم حسن من يد حارس المرمى.
- 45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، رغم إهداره لـ 4 دقائق في مراجعة تقنية VAR.
- 45+3″ السد يحصل على ثلاث ركنيات في الوقت الضائع دون أي استغلال يذكر من لاعبيه.
- 45+3″ أووووووووووه..كرة رأسية رائعة من خوخي بوعلام بعد عرضية من الجهة اليسرى، لتذهب في يد حارس مرمى هاينجين سبورت.
- 45+4″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم السد 1-0.
- إلى استراحة قصيرة ثم سنعود لكم في الشوط الثاني. ☕️????
- 45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني ..
- 46″ بداية ساخنة للغاية بتسجيل الفريق الضيف لهدف التعادل بواسطة اللاعب الخطير الذي حدثتكم عنه في بداية اللقاء “روين”، استغل هفوة فادحة من قلب دفاع السد “بوعلام”، وقص الكرة وسددها بباطن قدمه على أقصى يسار الحارس سعد الشيب.
- ????✋ توقف اللعب بأمر من الحكم لمراجعة تقنية الفيديو VAR.
- 49″ ????✅ الحكم يقرر احتساب الهدف بعد مراجعة الفيديو، حيث شك في تعرض خوخي بوعلام لعرقلة من روين. لكن الإعادة أثببت غير ذلك.
- 50″ ????????♂️ يا لها من مفاجأة يا أصدقاء..فريق مغمور يلعب في مستوى متواضع وجميع عناصره من المحليين في البلد غير المعروفة، ويسجل على ملعب السد وفي مونديال الأندية!! كرة القدم لا كبير لها.. وعمومًا هذا الهدف مستحق على ضوء الفرص السهلة التي أضاعها فريق هينجين سبورت في الشوط الأول.
- 55″ ???? التغيير الأول لفريق هينجين سبورت بنزول كايارا بدلاً من فيليلا
- 55″ اللعب ينحصر في وسط الملعب مع محاولات جادة من السد لاختراق منطقة جزاء هينجين بالتمريرات العرضية على طرفي الملعب.
- 57″ كرة عرضية من الجهة اليمنى تجد أكرم عفيف الذي صوب بقدمه اليسرى بعيدة جوار القائم الأيسر للمرمى هينجين.
- 64″ أووووووووه….أخيرًا السد يستفيق من صدمة الهدف.. تصويبة جميلة من بونجاح داخل منطقة الجزاء حارس المرمى يتصدى لها بأطراف أصابعه قبل أن تلمس القائم الأيمن وتخرج من منطقة الجزاء.
- 65″ ⚽️⚽️ جوووووووووووووول…الهدف الثاني للسد 1/2.
- 65″ بغداد بونجاح ينفرد بالحارس بعد حصوله على تمريرة في موضع مشكوك فيه، والحارس يتصدى لتصويبة بونجاح لترتد إلى النجم الجزائري الذي مهد الكرة أمام القادم من الخلف بسرعة قياسية “الهيدوس” ليصووووووووب بقوووووووووة في الزاوية اليمنى..
- 66″ ????✋ لكن لكن … بعد الفرحة الحكم ينتظر قرار ما من غرفة التحكم!!! أوووووه الفار يتحكم في هذه المباراة بشكل كبير!.
- 67″ ????✋ الحكم يوقف اللعب لمراجعة تقنية الفار لمدة نصف دقيقة!!
- 67″ ????⚽️❌ الحكم يقرر إلغاء هدف بداعي التسلل على بغداد بونجاح لحظة تحصله على التمريرة من أكرم عفيف..واعتراضات قوية في المدرجات من الجمهور.
- 70″ ???? التغيير الثاني لنادي هينجين سبورت بنزول ماتسوموتو بدلاً من صاحب الهدف “روينه”
- 70″ لا يزال التعادل 1/1. ✅
- 73″ احتساب الركلة الركنية الـ 12 للسد مقابل ولا ركلة ركنية لفريق هينجين سبورت..كل الطرق تؤدي إلى السد لكن لا يوجد حظ حتى الآن مع عيال الذيب.
- 80″ ???? أنتوني كاي يشارك بدلاً من بيرنارد كاي في تشكيلة هانجين سبور
- 81″ أووووووووووووو…نام تايهي يُهدر فرصة محققة لتسجيل هدف تقدم السد، تسرع كثيرًا في استقبال عرضية من الجهة اليمنى بتسديدة مباشرة ذهبت بعيدة جوار القائم الأيسر، كان عليه تسلمها والتسديد بهدوء أعصاب على أقصى يمين الحارس، لكن التسرع هو سمة أداء لاعبي السد اليوم.
- 85″ رأسية سيئة جدًا من بغداد بونجاح بعد ركلة ركنية.
- 86″ ⛳️ حتى هذه اللحظة أحتسبت 15 ركنية للسد دون أي استغلال أو استفادة أو خطورة على مرمى هاينجين سبور..التمركز الهجومي غاية في التعاسة والسوء من لاعبي السد.
- 87″ ????????♂️ بففففففففف!!! عملية ثنائية ممتازة بين حسن الهيدوس وأكرم عفيف على حدود منطقة الجزاء، تنتهي بشبه إنفراد لأكرم عفيف على الجهة اليسرى داخل المنطقة، وأكرم بدلاً من أن يسدد في الزاوية الضيقة للحارس أراد وضعها في الزاوية البعيدة أو أراد تمريرها بعرض المنطقة إلى بغداد، لتضيع الكرة وتذهب بعيدة بعيد بعيدة إلى ركلة مرمى!!
- 88″ ????????♂️ جمهور السد “نفسه اتسدت”!!!
- 90+” الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع.
- 90+2″ ???? أوووووووووووووف أوووووف!!!! المرمى مفتوح تمامًا أمام أكرم عفيف ويسدد فوق العارضة في المدرجات بعيييييييييدة!!! احبااااااط!
- 90+3″ ???? يوسف سيف عبر beIN Sports “مش ممكن اللي جالس يصير..عد الكرات الضائعة عد”!!
- ????✋ صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1/1!!
- ✅ المباراة تنتقل إلى شوطين إضافيين..لاعبو السد يجب أن يتعاملوا بهدوء أكثر ويتريثوا أمام المرمى، التعجل لن يفيدهم بأي حال من الأحوال!
- استراحة ونواصل..
- 90″ بداية أحداث الشوط الإضافي الأول..
- 95″ سيطرة ميدانية للسد..هل يتكرر سيناريو الشوط الثاني؟
- 98″ خطأ خطير من داخل منطقة جزاء هينجين سبورت..ركلة حرة غير مباشرة جلبه أكرم عفيف.
- 98″ ⚠️ حارس مرمى هانجين سبور “نيكينيه” يتلقى بطاقة صفراء بسبب الهفوة التي اقترفها وأدت لركلة حرة غير مباشرة.
- 100″ ????????⚽️ جوووووووووووووووووول…عبد الكريم حسن يسجل الهدف الثاني بتصويبة صاروخية من ركلة حرة غير مباشرة احتسبها الحكم الجزائري من داخل منطقة الجزاء.
- 100″ ???? الهيدوس قام بتمهيد الركلة الحرة غير المباشر بشكل ذكي جدًا في ظهره نحو عبد الكريم الذي أنطلق بسرعته العالية وصوووووب بيساره بوووووم في وسط المرمى فور تحرك الحائط البشري من على خط المرمى.
- 103″ ????????♂️ فرصة سهلة للغاية تضيع من حسن الهيدوس أمام المرمى، شبه إنفراد، تسرع في التسديد من على خط الـ 18، كان يمكنه اقتحام منطقة الجزاء!
- 105″ انتهاء الشوط الإضافي الأول بتقدم السد 1/2 ✅
- 105+1″ يتبقى 15 دقيقة ونحتفل بأول تأهل عربي في مونديال الأندية..لكننا نضمن تواجد عربي في نصف النهائي أمام فلامينجو حيث سيلتقي الهلال السعودي بالترجي التونسي يوم السبت المقبل عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش.
- 105″ الآن انطلاق الشوط الإضافي الثاني بين السد وهانجين سبور أو هنجين سبورت.
- 108″ ???? التغيير الثاني للسد القطري بنزول اللاعب القطري “علي أسد الله” بدلاً من نام تاي هيي.
- 109″ تصوووووويب من بغداد بونجاح من 23 ياردة تذهب بعيدة عن المرمى..
- 113″ ???????? بووووووووووووم … بغداد بونجاح من جديد، يراوغ الظهير الأيمن جوسيف أثالي بمهارة عالية داخل منطقة الجزاء، ويصوووووووووب بكل قوة عند خروج حارس المرمى لترتطم في العارضة!!!!! متى يأتي الثالث متى؟
- 115″ ⚽️⚽️⚽️ جووووووووووووووووول…خلاااااااااااص .. السد يُنهيها بهدف ثالث من بيدرو.
- 115″ اللاعب “رو رو بيدرو” يُسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات ذهبت على أقصى يمين الحارس.
- 119″ سيطرة ميدانية من السد كالمعتاد على الدقائق الأخيرة من اللقاء.
- 120″ صافرة نهاية المباراة بفوز السد 1/3 ✅????????????????????????
- ألف مبروك لجمهور الزعيم هذا الفوز. تأهل مستحق إلى الدور ربع النهائي.
- السد سيواجه فريق مونتري المكسيكي ???????? يوم السبت المقبل بعد ساعتين من مواجهة الهلال السعودي والترجي التونسي في دور الـ 8 كذلك.
- اضغط هنا لمشاهدة أهداف المباراة
- إلى اللقاء في مباريات السبت إن شاء الله ????
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