بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت في كأس العالم للأندية

يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لجميع أحداث مباراة افتتاح كأس العالم للأندية “قطر 2019” بين السد وهينجين سبورت، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019، في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الدوحة، 19:30 بتوقيت القاهرة و20:30 بتوقيت السعودية.

وسنتعرف من خلال هذا اللقاء على الخصم القادم لبطل دوري الكونكاكاف “مونتيري” في دور الـ 8، وتبدو حظوظ السد أعلى لما يمتلكه من خبرات في المسابقات القارية، لكن عليه أن يحذر من مفاجأت بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

يشارك السد في نسخة هذا العام من مونديال الأندية بفضل تتويجه بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي بقيادة الهداف الجزائري البارع “بغداد بونجاح”.

وتأهل هينجين سبورت المغمور إلى مونديال الأندية هذا العام بعد أن هزم مواطنه “آس ماجينتا” في نهائي بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا بهدف دون رد مطلع شهر نوفمبر الماضي، سجله اللاعب “أنطوان روينه”.

السد 3-1 هينجين سبورت

???? ملعب جاسم بن حمد (الدوحة)

???? انتهت

البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر المكتوب لحظة بلحظة لأحداث مباراة السد وهينجين سبورت في افتتاح مونديال الأندية 2019 في قطر.

سيصحبكم محمود ماهر في هذا النقل الحي من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

في البداية نذكركم بجدول مواعيد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2019 (اضغط هنا).

???????? تشكيلة السد اليوم: سعد الشيب – عبد الكريم حسن – بوعلام خوخي – يونج – رو رو – أكرم عفيف – الهاجري – جابي – الأنصاري – تيم هي نام – بغداد بونجاح.

سعد الشيب – عبد الكريم حسن – بوعلام خوخي – يونج – رو رو – أكرم عفيف – الهاجري – جابي – الأنصاري – تيم هي نام – بغداد بونجاح. ???????? تشكيلة هينجين سبورت اليوم: نيكين – بياروني – كايرا – دينيت – ديليلا – أثالي – سانسوت – جوني – داهيتي – كاي – روينه.

نيكين – بياروني – كايرا – دينيت – ديليلا – أثالي – سانسوت – جوني – داهيتي – كاي – روينه. ???? يُعلق على المباراة من قناة بي إن سبورتس 1 المعلق القطري “يوسف سيف”.

???????????? يُدير المباراة الحكم الدولي البرازيلي “مصطفى غربال”.

1″ صافرة بداية المباراة.. السد سيكون على يسار الشاشة، بينما سيكون الفريق الضيف على اليمين.

2″ تقنية الفيديو المساعد “VAR” حاضرة في مونديال الأندية للموسم الثاني على التوالي، وسيجلس الحكم الجامبي الشهير “باكاري جاساما” على الجهاز الثاني جنبًا إلى جنب الفرنسي ميلوت والأمريكي أتكينس..وسيكون الفرنسي ميلوت هو الحكم الرئيسي في غرفة التحكم.

5″ مرت أول خمس دقائق ولا توجد فرص على المرميين، مع استحواذ واضح على الكرة من السد، لرغبته في الاستحواذ على الكرة وإنهاء المواجهة مُبكرًا.

6″ يوجد كم جيد من جمهور السد في هذه المباراة، وقبل البداية ظهر تيفو مُعبر عن عيال الذيب – لقب السد-.

7″ تكتيك هينجين سبورت اليوم 4-5-1، بينما يلعب السد بطريقة 4-4-2 وتتحول في وضع الهجوم إلى 4-3-3 بانضمام أكرم عفيف إلى الخط الأمامي.

11″ اللاعب رقم 12 في هينجين “أنطوان روينه” يبدو من لمسته هو أخطر لاعب لديهم بسبب سرعته ومهاراته الواضحة.

12″ ركلة ركنية للسد تنفذ بشكل مميز لكن دفاع هينجين سبورت يشتتها بنجاح قبل بغداد بونجاح.

13″ أوووه..تسديدة ضعيفة من بغداد بونجاح، أطلقها من حوالي 23 ياردة تقريبًا، ذهبت سهلة في يد حارس المرمى.

18″ لالالالالااااا…كادت تكون هدف مُباغت وصادم لفريق هينجين، وربما أجمل أهداف السنة، كرة عرضية من اليمين داخل منطقة السد قفز عليها اللاعب “دوهيتي” ليركلها بضربة خلفية مزدوجة ذهبت على أقصى يمين سعد الشيب الذي تفطن لها وطار عليها في الوقت المناسب، لولا أنها بطيئة بعض الشيء لكانت هدف!.

19″ ???? أوووووووووووه…أول فرصة حقيقية على المرمى هينجين سبورت بتسديدة أخرى لبغداد بونجاح من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ببراعة ليفشل هجوم السد في متابعتها.

20″ لا.. الحكم قال أنها تسلل على بغداد!

24″ فرصة جديدة خطيرة للغاية لفريق هينجين، كرة عرضية من اليمين واللاعب أنطوان روين يفشل في تحويلها بالرأس.

25″ ???? تشافي يتراجع عن قرار الاعتماد على عبد العزيز الأنصاري، ويقرر إخراجه من الملعب بعد أقل من 30 دقيقة، واستبداله بنجم منتخب قطر “حسن الهيدوس”.

25″ ???? شيء محبط بطبيعة الحال بالنسبة لعبد العزيز الأنصاري أن يخرج بعد هذا الوقت القصير في افتتاح مونديال الأندية، لكن لا تحزن يا أنصاري يمكنك التعويض في المباريات القادمة إذا قدر للسد الصعود.

26″ ⚽️ جووووووووووووول…أول أهداف بطولة كأس العالم للأندية 2019 من نصيب الجزائري “بغداد بونجاح” بعد تلقيه تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، وضعها من لمسة واحدة.

????✋ توقف اللعب بأمر من الحكم لمراجعة الفار

27″ ???? عبد الكريم حسن – الظهير الأيسر – صاحب 3 أهداف في خليجي 24، كان صاحب تمريرة هدف تقدم السد، مرر الكرة في ارتفاع قاتل وضرب بها مصيدة التسلل.

28″ ????✅ الحكم الجزائري “مصطفى غربال” يراجع تقنية VAR للتأكد من صحة الهدف، بسبب شك تسلل على بغداد بونجاح، لكن الإعادة أكدت له أن مواطنه كان في وضعية قانونية لحظة خروج الكرة من قد عبد الكريم حسن..ليشير باستمرار اللعب وتقدم السد 1-0.

39″ ⚽️⚽️ جووووووووول…الهدف الثاني للنادي السد بواسطة أفضل لاعب في آسيا 2019 “أكرم عفيف”.

????✋ توقف اللعب بأمر من الحكم لمراجعة الفار

41″ ????❌ لا لا.. بعد الإطلاع على تقنية VAR الحكم الحزائري يقرر إلغاء هدف أكرم عفيف بسبب حجب بغداد بونجاح للرؤية بوقوفه أمام حارس المرمى لحظة ارتداد تسديد عبد الكريم حسن من يد حارس المرمى.

45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، رغم إهداره لـ 4 دقائق في مراجعة تقنية VAR.

45+3″ السد يحصل على ثلاث ركنيات في الوقت الضائع دون أي استغلال يذكر من لاعبيه.

45+3″ أووووووووووه..كرة رأسية رائعة من خوخي بوعلام بعد عرضية من الجهة اليسرى، لتذهب في يد حارس مرمى هاينجين سبورت.

45+4″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم السد 1-0.

إلى استراحة قصيرة ثم سنعود لكم في الشوط الثاني. ☕️????

45″ ???? صافرة بداية الشوط الثاني ..

46″ بداية ساخنة للغاية بتسجيل الفريق الضيف لهدف التعادل بواسطة اللاعب الخطير الذي حدثتكم عنه في بداية اللقاء “روين”، استغل هفوة فادحة من قلب دفاع السد “بوعلام”، وقص الكرة وسددها بباطن قدمه على أقصى يسار الحارس سعد الشيب.

????✋ توقف اللعب بأمر من الحكم لمراجعة تقنية الفيديو VAR.

49″ ????✅ الحكم يقرر احتساب الهدف بعد مراجعة الفيديو، حيث شك في تعرض خوخي بوعلام لعرقلة من روين. لكن الإعادة أثببت غير ذلك.