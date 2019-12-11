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أهداف مباراة أولمبيك خريبكة والوداد في الدوري المغربي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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فاز الوداد البيضاوي خارج قواعده على أولمبيك خريبكة في الجولة السادسة من الدوري المغربي، اليوم الاربعاء 11-12-2019، بنتيجة 0-4، ليصعد فريق الـ “واك” إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المغرب التطواني المتصدر بعدد أكبر من المباريات.

وتقدم ميشائيل باباتوندي بالهدف الأول للوداد في الدقيقة 6 بعد متابعة مميزة لركلة ركنية نفذت من الجهة اليسرى لمرمى أولمبيك خريبكة عند الدقيقة السادسة.

وأضاف اللاعب بدر كدرين الهدف الثاني في الدقيقة 13 بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة أطلقها من حوالي 25 ياردة لتسكن الزاوية اليمنى لحارس خريبكة.

وعزز إسماعيل الحداد التقدم المُبكر السريع لنادي الوداد بالهدف الثالث في الدقيقة 16 بتسديدة جميلة في الزاوية الضيقة للمرمى بعد اختراق ممتاز من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء خريبكة.

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وخلال الشوط الثاني اكتفى الوداد بتسجيل هدف وحيد كان من نصيب ميشائيل باباتوندي بتصويبة يسارية في الدقيقة 75 ذهبت في المقص الأيمن.

شاهد أهداف الوداد أمام أولمبيك خريبكة

 

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