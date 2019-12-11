قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر في 21 يناير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، سحب قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام بقطر عام 2022، في 21 يناير الثاني المقبل.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للفيفا، “تقرر سحب قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في العاصمة المصرية القاهرة في 21 يناير المقبل”.

وتقام تصفيات أفريقيا لمونديال 2022 بنظام المجموعات بعد نهاية الدور التمهيدي، الذي أسفر عن تأهل 14 منتخبًا بجانب وجود 26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا، وسيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات بناءً على تصنيف ديسمبر الأول الجاري.

وتنطلق مرحلة المجموعات في مارس المقبل، وتختتم في أكتوبر الأول من العام ذاته.

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وينطلق الدور النهائي للتصفيات في نوفمبر الثاني 2021، بخمس مباريات إقصائية بنظام الذهاب والإياب.

وتأهل 40 منتخبًا لمرحلة المجموعات هي السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغينا وكاب فيردي وأوغندا وزامبيا وبنين.

كما تأهل كُل من الجابون والكونغو ومدغشقر وليبيا وموريتانيا والنيجر وكينيا وإفريقيا الوسطى وموزمبيق وزيمبابوي ونامبيا وأنجولا وغينيا بيساو وتوغو ومالاوي والسودان ورواندا وغينيا الإستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.