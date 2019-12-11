مصير فليك مع بايرن يبت في ختام مرحلة الذهاب

أعلن كارل هاينتس رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بارين ميونيخ الألماني أنه سيتم البت بمصير المدرب الموقت هانزي فليك في 21 أو 22 ديسمبر الحالي، بعد نهاية مباريات مرحلة الذهاب من الدوري المحلي.

وقال رومينيغه لموقع صحيفة “بيلد سبورت” الأسبوعية على شبكة الانترنت “في 21 ديسمبر نخوض المباراة الأخيرة ضد فولفسبورج (قبل العطلة الشتوية لمدة شهر)، وسنجتمع في هذا اليوم أو اليوم التالي لاتخاذ قرار”.

وتم تعيين فليك مدرباً موقتا لبايرن مطلع نوفمبر الماضي حتى يناير بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من مهامه بسبب النتائج السيئة.

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وبعد بداية مميزة لفليك (أربعة إنتصارات، 16 هدفاً وشباك نظيفة)، سقط الفريق البافاري في مباراتين متتاليتين في البوندسليجا، بما في ذلك السبت الماضي ضد المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ 1-2.

وبدا رومينيغه محبطاً من وضع الفريق لاسيما انه حدد هدفا لفليك لكي يحسم بقاءه على رأس الجهاز الفني لبايرن يتمثل بأستعادة صدارة الترتيب قبل الإستراحة الشتوية.

ويحتل بايرن حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة المركز السابع في لائحة ترتيب الدوري بفارق سبع نقاط عن مونشنغلادباخ، ولا يزال امام فليك ثلاث مباريات قبل الدخول في العطلة الشتوية، ما يصعب من المهمة الملقاة على عاتقه.