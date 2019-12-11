رسميًا.. جاتوزو مديرًا فنيًا لنابولي الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الأربعاء، تعيين جينارو جاتوزو مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب المقال كارلو أنشيلوتي.

ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” جينارو جاتوزو مدربًا لنابولي حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر”، دون الكشف عن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه نظير توليه المسؤولية الفنية.

وفي تصريح لموقع النادي، قال جاتوزو “أنشيلوتي بمثابة والدي، طيلة تلك السنوات كان قريبًا مني وساعدني في جميع المواقف، فزنا بكُل شيء، وأمامي الكثير لإثباته”.

وأقال نابولي، مساء أمس الثلاثاء، مدربه كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدير فني للفريق رغم الفوز على جينك البلجيكي برباعية نظيفة والتأهل على إثرها إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ جاتوزو مسيرته التدريبية في 2013 مع سيون السويسري كلاعب ومدرب، ثم خاص تجارب عدة مع باليرمو الإيطالي، وأوفي كريت اليوناني، وبيسا الإيطالي، ثم تولى تدريب شباب ميلان، تلاه كبار النادي.