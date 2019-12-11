شبيبة القبائل الجزائري ينفصل عن حارسه صالحي بالتراضي

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري، اليوم الأربعاء، إن حارسه عبد القادر صالحي، فسخ عقده مع الفريق بالتراضي.
ولم يذكر النادي في بيان مقتضب نشره في موقعه الرسمي سبب أنفصاله عن صالحي، واكتفى بتقديم الشكر للحارس متمنياً له حظا موفقا في المستقبل.
كان صالحي الذي خسر مركز الحارس الأول لفائدة اسامة بن بوط، خرج من حسابات الفرنسي هيبرت فيلود مدرب الفريق الذي استبعده عن المباريات الأخيرة لأسباب أنضباطية.
وكان يفترض أن ينتهي عقد صالحي26/ عاما/ مع شبيبة القبائل الصيف المقبل.
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