نتيجة مباراة يوفنتوس وباير ليفركوزن فى دوري أبطال أوروبا

يحل نادي يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على منافسه باير ليفركوزن الألماني، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 11-12-2019، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020.

تقام المباراة على ملعب “باي آرينا” بمدينة ليفر كوزن بألمانيا، وتنطلق مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل السيدة العجوز المباراة في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ست نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الثالث برصيد 6 نقاط .

خاض يوفنتوس حتي الآن خمس مواجهات فاز في اربعة أمام باير ليفركوزن في مباراة الذهاب و امام لوكوموتيف موسكو في مباراتي الذهاب و الإياب، وامام اتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب، بينما تعادل في مباراة واحدة فقط أمام نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة الاولي بنتيجة 2 – 2 علي ملعب “واند ميترو بولوتيتا “.

بينما لعب باير ليفركوزن خمس مباريات ايضاً، فاز فى اثنين امام اتلتيكو مدريد بنتيجة 1 -2 في الجولة الرابعة، وامام لوكو موتيف موسكو بنتيجة هدفين دون رد، وخسر في ثلاث مواجهات أمام يوفنتوس في مبارتي الذهاب و الإياب، وأمام اتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة .

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ونجح يوفنتوس في حسم تأهله للدور التالي وضمان الصدارة، مما يجعل مباراة باير ليفركوزن فرصة لماوريسيو ساري من أجل منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء.

بينما يسعي باير ليفركوزن في تحقيق الانتصار علي يوفنتوس وحصد ثلاث نقاط غالية وخطف بطاقة التأهل من نظيره اتلتيكو مدريد فى حالة تعثره اليوم فى نفس التوقيت امام نادي لوكوموتيف موسكو.

وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح يوفنتوس في التغلب علي نظيره بثلاثية نظيفة مقابل لا شئ، واحرز الاهداف اللاعب “جونزالو هيجواين”، واحرز الهدف الثاني ” فيديريكو بيرنارديسكي”، واختتم التسجيل النجم البرتغالي ” كرستيانو رونالدو “، علي ملعب “آليانز ستاديوم” بتورينو.