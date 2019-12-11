تغييرات كبيرة في تشكيلة ريال مدريد أمام بروج

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة كلوب بروج، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وأجرى زيدان العديد من التغييرات على تشكيل فريقه، بعدما ضمن التأهل في الجولة الماضية، حيث دفع بأريولا في حراسة المرمى بدلًا من تيبو كورتوا، كما حل لوكا يوفتيش محل بنزيما في قيادة الهجوم.



وجاء تشكيل الريال كالتالي:



حراسة المرمى: أريولا



الدفاع: ميندي - ميليتاو - فاران - أودريوزولا



الوسط: إيسكو - كاسيميرو - مودريتش



الهجوم: فينيسيوس - يوفيتش - رودريجو



أمام تشكيل بروج فجاء كالتالي:



حراسة المرمى: مينيوليه



الدفاع: سوبول - ديلي - ميشيل - كوسونو



الوسط: فاناكين - فورمر - بالانتا - فليتينك



الهجوم: بونافينتورا - تاو المصدر: موقع كورة

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