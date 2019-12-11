رياضة | عاجل- أزارو: لا نية للرحيل عن الأهلي ومن حق الجماهير مهاجمتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- أزارو: لا نية للرحيل عن الأهلي ومن حق الجماهير مهاجمتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتسجيل في مرمى وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري

وقال أزارو في تصريحات عقب المباراة:"من حق الجماهير مهاجمتي ولكن نحن نركز في الملعب ونركز في المباريات".

وتابع:"فايلر يتحدث معنا جميعا، وأي لاعب يتمنى أن يشارك ويسجل ولا توجد أي نيه لرحيل عن الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة خرج ونفى الكلام ده".

وأوضح:"كل مدرب له رؤية وكل لاعب يتمنى أن يشارك ومن يقول غير ذلك يكذب ولكن نحترم قرارات المدير الفني، وهدفنا تحقيق البطولات".