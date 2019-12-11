رياضة | مدرب دجلة: كرة القدم غير عادلة .. ولن أغير طريقة اللعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب دجلة: كرة القدم غير عادلة .. ولن أغير طريقة اللعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق الكرة الأول بوادي دجلة، ان كرة القدم لعبة غير عادلة، مشيرًا إلى أن فريقه يلعب بطريقة جيدة لا تتناسب مع وضعه في جدول الدورى.

وقال جونياس في المؤتمر الصحفي "بداية الهدف الأول للأهلى من خطأ غير صحيح، ثم كرة الهدف كانت خطأ لصالح محمد عبد المنصف حارس الفريق".

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وتابع "لاحت لنا فرصة لتعديل النتيجة لكن رفيق كابو لم يتمكن من تسجيل التعادل، ثم وقع اللاعبون في أخطاء دفاعية ومع خبرات لاعبي الأهلى زاد فارق الأهداف".

وشدد المدير الفني أن فريقه يحتاج لفوز واحد فقط من أجل ترتيب الأوضاع، موضحًا أن الفريق سيستعيد نتائجه الإيجابية، مؤكدًا أنه سيواصل اللعب بطريقته المعتادة ولن يغيرها.

وكان وادي دجلة قد سقط أمام الأهلى بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة للدورى.