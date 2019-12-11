رياضة | الأهلي إلى نصف النهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات بعد تخطي وزارة جبل النار النيجيري

حقق الأهلي الفوز أمام فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة 78-62 وذلك في منافسات مباراة ربع النهائي ضمن بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات والتي تستضيفها القاهرة. واستحوذ الأهلي على المباراة من بدايتها حيث تقدم في الربع الأول بنتيجة ٢٢-١٦ وواصل التقدم لينهي الربع الثاني والشوط الأول بنتيجة ٥٠-٣١ وواصل التقدم لينهي الربع الثالث بنتيجة ٦٣-٤٩ لينهي المباراة بعد ذلك بنتيجة ٧٨-٦٢. ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي في مباراة نصف النهائي الجمعة أمام فريق إنتر كلوب الأنجولي والذي حقق الفوز اليوم أمام فريق فاب الكاميروني. وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر .