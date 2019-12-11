رياضة | مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي.

كافاني يقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن الأوروجواني إديسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

انتهاء عقد كافاني مع باريس سان جيرمان

وينتهي عقد كافاني مع نادي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي نادي في يناير القادم.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قرر عدم تجديد عقد كافاني وأبلغه بأن يبحث عن نادي أخر ينضم له في نهاية الموسم.

Advertisements

الأندية التي ترغب في ضم كافاني

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كافاني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

مشاركات كافاني مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك إديسون كافاني في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.