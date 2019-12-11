رياضة | تشكيل توتنهام وبايرن ميونيخ اليوم| مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام بث مباشر tottenham vs bayern munich live

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أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأليانز ارينا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا.

خط الدفاع : والكر بيتيرز - ألدرفاليد - روز - فويث.

خط الوسط : داير - سيسوكو - لو سيلسيو - ايريكسن - سيسينيون

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خط الهجوم : لوكا مورا.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق بايرن ميونيخ :-

مانويل نوير - مارتينيز - بافارد - بواتينج - تياجو ألكانتارا - دايفيز - كوتينهو - بيرسيتش - كيميتش - جنابري - كومان.

ويرغب فريق توتنهام هوتسبير في تعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في الذهاب على ملعبه الوايت هارت لين الجديد بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، بالرغم من صعود الفريقين لدور الثمن نهائي قبل بداية الجولة وتعتبر تلك المباراة تحصيل حاصل بين الفريقين.

واستبعد جوزيه مورينيو العديد من نجوم الفريق من أجل اراحتهم لمواجهة ولفرهامبتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز السبيرز على فريق بيرنلي بالمباراة الماضية في البريميرليج بنتيجة أربعة أهداف نظيفة وكانت هي الأولى التي يحقق خلالها الفريق الإنجليزي شباك نظيفه مع المدرب البرتغالي.