رياضة | عمرو عاشور يتحدث عن فوز سبورتنج وتأهله لنصف نهائي بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو عاشور يتحدث عن فوز سبورتنج وتأهله لنصف نهائي بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عمرو عاشور، المدير الفني لفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي سبورتنج عن فوز فريقه على نظيره سي ان اس اس الكونغولي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة إفريقيا للأندية.

وقال عاشور، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء: "أرحنا بعض اللاعبين الأساسيين الذي نعتمد عليهم في المباريات لأن لدين لقاءات هامة مقبلة".

وتابع: "لدينا مواجهة مع حامل لقب البطولة والتي ستكون صعبة، لذا فكان يجب علينا أن نريح عدد من اللاعبين فأرحنا أسرار لبعض الوقت وأيضًا مي حلوة شوط كامل حتى نعطي فرصة للاعبين الصغار للمشاركة".

وعن تقارب النتيجة بين الفريقين في ربعي اللقاء الأول والثاني، أتم حديثه موضحًا أن لاعبي الفريق بدأوا المباراة وكانوا يعلموا أن اللقاء ليس قوي بالشكل الكبير وأيضًا الفريق المنافس أيضا بذل مجهود كبير في بداية اللقاء لهذا كان المستوى متقارب في البداية.