اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي كلوب بروج البلجيكي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة YALLA SHOOT من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بدوري أبطال اوروبا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد KORA STAR ضد نظيره نادي كلوب بروج اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال اوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب جان برايدال.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج بدوري أبطال اليوم

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد KORA ONLINE ضد نظيره نادي كلوب بروج اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال اوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج اليوم بدوري أبطال أوروبا

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ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي كلوب بروج اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي كلوب بروج اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ريال مدريد KORA LIVE في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي باريس سان جيرمان ونادي كلوب بروج ونادي جلطة سراي.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي ريال مدريد KORA SPORTS المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة دوري الأبطال.

بينما يتواجد نادي كلوب بروج YALLA SHOOT في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن.