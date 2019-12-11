اونلاين | "يلا شوت" Match Bayern مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام رابط Yallalive بث مباشر توتنهام وبايرن ميونخ live

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مشاهدة مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر توتنهام يلا شووت كورة أونلاين دوري بلس حصري، في مباراة نارية بين توتنهام ونظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، على ملعب ألياز آرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا:-

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.

بث مباشر مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال اوروبا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش توتنهام ضد بايرن ميونخ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، يلا شوت Yalla Shootمباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف.

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