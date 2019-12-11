اونلاين | رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش REAL الآن beIN HD

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كورة بلس يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي كلوب بروج الروماني، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري KORA PLUS على ملعب سان بريدل معقل الفريق الروماني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يلا شووت حيث يدخل الميرنجي بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المباراة كتحصيل حاصل بعدما حسم تأهله للدور المقبل، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي والذي نجح في التأهل أيضًا، YALL SHOOT تابع مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج الروماني، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

موعد مباراة كلوب بروج الروماني وريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا

كورة أونلاين حيث تُقام مباراة كلوب بروج الروماني وريال مدريد الإسباني، اليوم بدوري أبطال أوروبا KORA ONLINE في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف اليوم بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج الروماني وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

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كورة جول حيث ستذاع مباراة كلوب بروج الروماني وريال مدريد اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة BEIN SPORTS HD1، KORA GOAL متابعة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج الروماني حصريا بدون تقطيع.

كورة لايف حيث يطمح الميرنجي في تحقيق الفوز وتأكيد عودته من جديد للمنافسة على اللقب بعدما بدأ دور المجموعات بشكل مُخزي لأنصاره ، KORA LIVE شاهد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج الروماني، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر يدخل كلوب بروج الروماني المباراة طامحًا لتحقيق فوز معنوي على أرضه ووسط جماهيره رغم الخروج من سباق المنافسة، تابع بث مباشر كورة حصري مباراة ريال مدريد وكلوب بروج الروماني، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا KORA7ASRY.

كوول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج الروماني، بالجولة الأخيرة، لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق أربع نقاط عن باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل كلوب بروج الروماني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وجالطة سراي التركي في مؤخرة الجدول برصيد نقطتين، COOL KORA تابع مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

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